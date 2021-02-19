Из одесского «Черноморца» ушёл очередной главный тренер

Одесский «Черноморец» вновь остался без главного тренера — Сергей Ковальца.

Об этом сообщается на официальном сайте спортивного клуба.

«Контракт между ФК «Черноморец» и специалистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон 17 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

Как сказано в информации, «руководство ФК «Черноморец» благодарит за профессиональную работу на посту главного тренера Сергея Ивановича Ковальца, желаем ему успехов и новых побед в дальнейшей карьере».

Отмечается также, что временно заменит уволившегося наставника экс-нападающий «Черноморца» Алексей Антонов.

Антонову 35 лет. Он родом из Павлограда Днепропетровской области. Начинал играть в ДЮСШ «Самара» (Павлоград). Воспитанник УФК (Днепр). Выступал в нападении команд: «Днепр-2″ (Днепропетровск), «Кубань» (Краснодар, Россия), «Металлист» (Харьков), «Заря» (Луганск), «Ильичёвец» (Мариуполь), «Днепр» (Днепропетровск), «Кривбасс» (Кривой Рог), ФК «Актобе» (Казахстан), ФК «Габала» (Азербайджан), ФК «Дьирмот» (Венгрия). Цвета «Черноморца» защищал в сезонах 2013/2014 и 2017/2018 гг. (50 официальных матчей, 15 голов). Выступал в юношеских и молодёжной сборных Украины (24 игры, 14 голов). Провёл два матча в первой сборной страны. Тренер «Черноморца» — с мая 2020 года.

Как сообщала Одесса News, футбольный клуб «Черноморец» в феврале 2021 года заключил арендные соглашения с четырьмя футболистами ФК «Динамо» (Киев).

Фото: ФК «Черноморец»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.