Свитолина вышла в 1/4 турнира WTA в Катаре, в парном разряде ей не повезло

Первая «ракетка» Украины и пятая теннисистка мира, уроженка Одессы Элина Свитолина уверенно провела в среду матч второго раунда турнира WTA Qatar Total Open в Дохе (Катар) с призовым фондом 565 тыс 530 долл.

Элина обыграла японку Мисаки Дои (№83 WTA) — 6:1, 6:2, сообщает XSPORT.

Соперницы провели на корте 1 час 5 минут.

В четвертьфинале Свитолина встретится с Викторией Азаренко (Беларусь, 14).

Накануне Свитолина в составе дуэта выступила вместе с Викторией. Однако украинско-белорусский дуэт проиграл немецко-российскому тандему Лаура Зигемунд — Елена Веснина.

Ранее Свитолина и Азаренко провели три очных поединка, во всех сильнее была белоруска.

«Мне всегда нравилось выступать в Дохе, — сказала Элина Свитолина. В этом году здесь немного другие условия, потому что, я думаю, покрытие немного другое, так как здесь его стелили для участников квалификации Australian Open. Но в целом я рада быть здесь. Победительница в Дохе получает один из самых красивых кубков, Золотого Сокола, и мне жаль, что такого трофея ещё нет в моей коллекции. Конечно, победа – это моя цель, несколько раз я была тут в четвертьфиналах, один раз – в полуфинале, так что сложно предугадать, каким будет результат на этот раз. Я постараюсь сделать всё, что от меня зависит, чтобы заполучить этот кубок. В этом году в преддверии турнира в Дохе я нахожусь в лучшем состоянии, чем в прошлом сезоне. В прошлом году мне было немного тяжело в Дубае и Дохе, я не была правильно настроена и не чувствовала себя хорошо на корте. В этом году совсем другая история. Я чувствую, что у меня есть высокие шансы хорошо выступить в Дохе. В любом случае тут играет много сильных теннисисток и в каждом матче я должны буду показывать свой лучший теннис».