Призыв в Украине в этом году начнётся с 1 апреля и 1 октября

Президент подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году.

Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №71/2021 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году».

Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведён в течение апреля — июня и в течение октября — декабря 2021 года.

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года соответственно.

«Проведение призыва на срочную военную службу в Вооружённые силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15%:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет продолжать уменьшаться», — говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями законодательства Украины, не подлежат призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:

в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

в учреждениях профессионального предвысшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой ​​системы образования;

в учреждениях профессионального предвысшего и/или высшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;

в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Кроме того, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Рассмотрение вопроса о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва в соответствии с законодательством возлагается на районные (городские) призывные комиссии.

Также сообщается, что призванные в Вооружённые силы Украины и другие военные формирования срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения Операции объединённых сил. Они будут выполнять вспомогательные функции в пунктах постоянной дислокации, нести службу для обеспечения жизнедеятельности воинской части.

Весной планируют призвать на срочную военную службу более 14 тысяч юношей: в ВСУ — 6500, НГУ — 4646, ГПСУ — 2500, ГССТ — 600. Объемы расходов, предусмотренных для проведения призыва на срочную военную службу на 1 призывника — 5244 грн. Из них 4540 — для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которых призывают на срочную военную службу.

Как сообщала Одесса News, осенью 2020 года Одесская область отправила в армию более 730 юношей.

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