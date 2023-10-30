614 дней войны: ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении

Начались 614-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Таврия» генерал Александр Тарнавский заявляет, что продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении.

Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Тарнавского, враг нанёс семь авиационных ударов, провёл 51 боевое столкновение и совершил 759 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСВГ «Таврия» в течение суток выполнили 1217 огневых задач. Общие потери врага составили 489 человек. 13 русских захватчиков сдались в плен. Уничтожены 25 единиц военной техники россиян, в том числе 8 танков, 3 ББМ, 10 БпЛА, 4 автомобиля. Также уничтожены 5 складов боеприпасов врага, заметил генерал.

Как добавил командующий, идёт наступательная операция на Мелитопольском направлении.

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ сотоянием на 6 утра 30 октября, в зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника у населённых пунктахов Новокалиново, Авдеевка, Опытное, Первомайское Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более 10 атак врага. На Марьинском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отражены 20 атак врага. На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Угледара Донецкой области. В Запорожском направлении враг 5 раз пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области, успеха не имел. В то же время силы обороны Украины на Мелитопольском направлении наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На других «горячих» военных точках ситуация следующая:

в зоне ответственности ОСГВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах

на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районах населённых пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили 7 атак противника и атаку врага юго-восточнее Тернов Донецкой области на Лиманском направлении. Враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки на Бахмутском направлении. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

на Купянском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районах населённых пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили 7 атак противника и атаку врага юго-восточнее Тернов Донецкой области на Лиманском направлении. Враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки на Бахмутском направлении. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах. в зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

На главном фото боец 43-ей ОМБр ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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