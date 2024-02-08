В Чёрном море подорвана добывающая платформа, а в Удмуртии — военный завод

Операторы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ провели сверхсложную и эффективную операцию в Чёрном море у побережья временно оккупированного Крыма.

Подробности рассказали в Telegram-канале ССО. Когда именно прошла спецоперация «Цитадель», в ССО не раскрыли.

По разведывательным данным, одну из незаконно захваченных добывающих платформ Черноморнефтегаза» россияне использовали для усиления работы беспилотного летательного аппарата разведки иранского производства Mojaher-6. На башне платформы оккупанты установили оборудование, увеличивающее дальность и радиус работы беспилотников. С их помощью россияне вели разведку и наносили удары по объектам критической инфраструктуры юга Украины, говорится в сообщении.

Также на платформе оккупанты установили радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов «Нева-Б», с помощью которой россияне контролировали обстановку в северо-западной части Чёрного моря, рассказали в ССО.

Спецоперация проводилась в зоне постоянного патрулирования авиации и флота РФ. Ночью лодки 73-го морского центра ССО подошли вплотную к добывающей платформе. После проведения специальных действий и зачистки объект заминировали. Боевая группа отошла на безопасное расстояние и осуществила подрыв. В ходе операции спецназовцы захватили важное оборудование противника, говорится в сообщении.

«Удачно проведённая спецоперация обеспечила более безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Чёрного моря», – подытожили в ССО.

Также сообщается о мощном взрыве 7 февраля и последующем пожаре на Воткинском военном заводе (Удмуртия, Россия), выпускающем ракетную технику.

По информации СМИ, представители завода отправили в региональное управление МЧС информацию, что причиной мощного взрыва в окрестностях Ижевска стали какие-то испытания на Воткинском заводе, который с 2022 года находится под санкциями США, ЕС, Украины, Швейцарии, Японии. Он, в частности, производит ракеты и боеприпасы для комплексов Искандер и Точка-У, которые Россия использует против Украины.

Одесса News информировала об уничтожении украинскими морскими беспилотниками российского ракетного катера «Ивановец» во временно оккупированном Крыму.

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