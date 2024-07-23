Рано петух прокукарекал: обещанный паром Одесса-Батуми отменён вообще

Украинская транспортная компания «Укрферри» отказалась от запуска паромного сообщения Черноморск — Батуми.

С сайта компании пропал график движения паромов и появилось окно с сообщением: «пассажирские перевозки в данный момент не выполняются».

Одесса News в июне 2024 года информировала о восстановлении этой паромной линии, старт которой планировался на 9 июля, затем несколько раз переносился — на 12, 17 и 24 июля.

Оказалось, что причина отмены паромного сообщения экономического характера — попросту отсутствие грузопотока.

Предполагаемый для обслуживания сообщения паром «Каунас» несколько месяцев простоял в болгарском порту Варна и днями покинул его, направившись в турецкий порт Карасу.

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