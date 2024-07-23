В Краснодарском крае РФ после атаки беспилотников горит порт

23 июля беспилотники атаковали паром в черноморском порту Кавказ.

Об этом губернатор Краснодарского края России Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram.

Он объявил, что есть погибший. Также среди членов экипажа и сотрудников порта есть раненые.

Чиновник утверждает, что возникший на месте прилёта пожар локализован.

Тelegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на подписчиков сообщает о попадании в железнодорожный паром. После взрыва в сторону порта Кавказ ехали «скорые» и пожарные машины.

Одесса News информировала, что в 2024 году Украина регулярно атакует беспилотниками объекты в Краснодарском крае РФ. В частности, в феврале был уничтожен большой десантный корабль «Цезарь Куников», который вёз груз из Новороссийска (РФ) во временно оккупированный Севастополь (Крым).

В мае был вновь атакован Новороссийский порт, который в итоге был обесточен, в частности, мазутный терминал и терминал «Транснефти», нанесён удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе.

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