Враг атаковал ночью Одесский район беспилотниками, есть попадание

Враг атаковал ночь 18 ноября южные регионы беспилотными летательными аппаратами типа «Shahed-131/136».

Силами противовоздушной обороны уничтожено 8: Николаевская область — 6, по 1 в Херсонской и Одесской областях.

К сожалению, в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранение и госпитализирован.

По информации Командования Воздушных Сил ВСУ, с 20 часов 17 ноября до 04 час 18 ноября российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений (Курская область, Приморско-Ахтарск-РФ) ударными БпЛА. Всего зафиксированы пуски 38 беспилотников.

«Шахеды» атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил. К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных БпЛА «Shahed-136/131», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что балкер Kmax Ruler, в который в порту Большой Одессы попала российская ракета 8 ноября, вышел в обратный рейс.

Инфографика: ВС ВСУ

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