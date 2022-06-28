Труханов дал оценку ракетному обстрелу Кременчуга: Агрессор ответит за всё

Число погибших после ракетного обстрела торгово-развлекательного центра Амстор» в Кременчуге Полтавской области растёт. По последним данным, жертвами ракетного удара России по торговому центру «Амстор» стали 13 мирных жителей.

Мэр Одессы с возмущением по этому поводу высказался на своей странице в Facebook:

«Кременчуг. Нелюди ударили ракетами по торговому центру, где находились мирные люди. Количество жертв пока неизвестно, но страшные кадры с места трагедии говорят сами за себя. Мы никогда не сможем простить оккупантам то, что они сегодня делают с украинским народом. С обычными мирными людьми, с беззащитными детьми. Вечная память погибшим. Агрессор ответит за всё. За каждую каплю украинской крови. У нас только один путь — победа».

Как сообщил вчера вечером в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, «13 погибших в результате ракетных обстрелов в Кременчуге. Об окончательном числе погибших людей говорить рано».

По информации СМИ, в торговом центре был продуктовый супермаркет, а также много магазинов с одеждой, обувью, игрушками, ювелирными изделиями. В момент взрыва в помещении было много людей.

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днём 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ТЦ было более 1 тыс. человек. Вследствие удара начался пожар.

Роман Емец, директор компании Smart Urban Solutions, которой принадлежит центр, сказал «Интерфакс-Украина», что удар пришёлся на «самое людное время дня по посетителям». Здание полностью сгорело.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооружённых сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.

Крыша супермаркета обрушилась, под завалами могли остаться люди, сообщали в МВД, спасательная операция продолжается.

По состоянию на 7 утра 28 июня известно о 18 погибших, 59 пострадавших, 25 госпитализированных.

Как сообщала Одесса News, по Одесской области ночью 27 июня нанесен ракетный удар с применением самолётов стратегической авиации Ту-22М, пострадали 6 человек, среди которых 1 ребёнок.

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