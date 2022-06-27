Одесский оперный театр представляет гала-концерт «Феерия балета»

1 июля Одесский национальный академический театр оперы и балета представит на суд одесситов и гостей города гала-концерт «Феерия балета».

В программе – фрагменты из балетов, классические и современные хореографические миниатюры. Участвуют солисты балета и оркестр театра.

«Феерия балета» – это программа, объединяющая фрагменты классических балетов в постановке великих мастеров прошлого и работы современных хореографов. Большинство из представленных в программе номеров и композиций впервые производятся на одесской сцене. Таким образом постановщики и исполнители дают возможность зрителям расширить балетный кругозор и в течение одного вечера насладиться многогранностью танцевального искусства.

Гала-концерт «Феерия балета» впервые был представлен на I Международном фестивале искусств в Одесской опере и вошёл в постоянный репертуар театра.

Длительность гала-концерта 2 часа.

Дирижёр — Заслуженный артист Украины Игорь Чернецкий.

Начало в 18 часов.

Стоимость билетов 100-400 гривен. Их можно купить здесь.

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