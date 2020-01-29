На Куликовом поле в Одессе прошёл концерт для бездомных

В палатке на Куликовом поле в Одессе состоялся концерт для необычных зрителей — местных бездомных.

Об этом сообщает Думская.

«Белая палатка натянута на Куликовом поле со стороны Итальянского бульвара. Она стоит здесь уже больше месяца. Зима аномально тёплая, поэтому сооружение служит не столько местом для сугрева, сколько своеобразным клубом для тех, кому некуда идти», — говорится в сообщении.

В этой палатке собралось 180 человек без определённого места жительства, чтобы послушать песни в исполнении Стаса Подлипского.

«Перед входом — машина скорой… Бездомные сидят плотными рядами вдоль трёх столов. Их здесь почти 180 человек. В воздухе висит тяжёлый запах перегара и немытых тел… Лица собравшихся основательно помяты жизнью… Сегодня на Куликовом — горячий, сытный ужин, поэтому они здесь…. По выходным, кроме хлеба, бездомные получают ещё и порцию зрелищ», — так описывается в публикации зрительская публика.

В конце зала огромная надпись: «Новая жизнь». Перед концертом одесские музыканты, звёзды андерграунда Стас Подлипский и Роман Иванько, обращаясь к публике, вспомнили, как прожигали лучшие годы своей жизни и как смогли выкарабкаться.

«Здесь буду петь то, что лечит душу, — сказал Подлипский. — Про свои взаимоотношения с Богом. Я раньше считал, что это ниже моего достоинства — выступать перед такими. Хотя я сам был одним из них… Бог помог мне понять, что они такие же люди, как мы. Им нужно всё, как и нам. Если они сейчас в тяжёлой ситуации — это не значит, что они хуже».

Роман Иванько отметил, что для него — это не просто концерт. «Если бы я всю жизнь жил хорошо и не знал что это такое… А так я сам долго употреблял наркотики, жил в подъездах и на улице, семь лет в тюрьме отсидел, и через вот такие служения и концерты мне удалось изменить жизнь. Для меня это не музыка, это прославление Бога. Когда прославляют Бога и молятся ему, есть шанс, что будет его присутствие. А его присутствие может менять людей и менять жизнь».

Палатку установила одна из протестантских организаций Одессы. По словам её председателя Фёдора Герасимова, люди, пришедшие на концерт, проходят через несколько стадий и делятся на соответствующие категории:

«Первая, начальная, — это когда люди еще живут в домах. Это полубездомные. Вторая категория — те, кто провёл на улице от полугода до двух. Третья – люди, прожившие на улице пять и более лет. Третью категорию с улицы уже не вытащить. Улица въедается в них. За девять лет, что я занимаюсь бездомными, не получилось ни с одним. Те, кто только ступил на скользкую дорожку, ещё имеют внутренние силы измениться. И вот такие концерты ребят из бывших, которые тоже жили на улице — это яркий пример и свидетельство, что изменить жизнь можно. Это работает!».

Мнения зрителей о концерте разное: кому-то не по душе: может, рок не любят, а может, слова мимо души проносятся, а бездомный Андрей сказал, что «отвлекает от собственных мыслей, Особенно классно саксофон играет. Вообще кайф».

После концерта — горячий ужин. Перед приёмом пищи — общая молитва…

Фото: Александр Гиманов/Думская