Одесская реформатская церковь готовится к Пасхе

9 апреля, в воскресенье, одесситов и гостей города приглашают на Пасхальный концерт ансамбля “Sinfonietta” в помещение Одесской реформатской церкви.

В этом году в этот день большинство христиан в мире празднуют Пасху по григорианскому календарю, а часть православных церквей отмечают Вербное воскресенье.

Светлое Христово Воскресение – главное событие христианского календаря, весенний праздник, солнечный, радостный. Пасха вдохновляет не только церковных, но светских композиторов на создание настоящих шедевров. Пасха музыку наполняет радостью и буквально заряжает энергией. Именно такую ​​программу подготовил для вас ансамбль “Sinfonietta”.

В программе концерта – самая оптимистичная музыка Г.Ф.Генделя, А.Вивальди, Л.Боккерини, К.Дебюсси, Р.Шумана, В.Косенко, М.Скорика, М.Сужинского, Э.Элгара и др.

Вход 100 грн, для пенсионеров и внутренне перемещённых лиц — 50 грн.

Приходите к 15 часам.

Адрес: ул.Пастера, 62.

Справки по тел. (048) 789-10-86, (094) 945-70-86.

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