В Одесском Доме клоунов расскажут о жизни фиксиков

Что вы знаете о фиксиках? Что они чинят механизмы, живут во всех приборах и боятся людей? А знаете ли вы, что фиксики любят играть, танцевать, петь песни и веселиться?

Об этом знает Гений Евгеньевич Чудаков, учёный с мировым именем. Он изобрёл специальную машину для увеличения, чтобы познакомить всех зрителей с их любимыми фиксиками! Семёрка с Ноликом с радостью соглашаются принять участие в этом эксперименте и становятся огромными … Фиксики с удовольствием играют со зрителями, соревнуются друг с другом, танцуют и поют фиксипесни. Главное — не попасться на глаза администратору зала, Уме Палатовне! Ведь она не верит в существование фиксиков…

А вы хотите узнать, как Семёрка с Ноликом справятся со злюкой администратором, и поиграть с любимыми героями, получив невероятное количество положительных эмоций? Тогда обязательно приходите на новое «Фиксы ШОУ»!

«Фиксы ШОУ!» — интерактивный спектакль, который позволит каждому ребёнку принять участие в удивительных приключениях фиксиков. Вы мгновенно схватитесь за планшет или телефон, ведь это — единственное в Украине лицензионное шоу от создателей мультфильма.

На всех ждут гиперреалистичные герои более двух метров высотой, воплощённые создателями сериала в технологии 3D-принт, с голосами настоящих фиксиков:

они говорят на сцене, как на экране;

удивительные декорации и спецэффекты;

игры и веселье.

Музыкальная комедия в безупречном исполнении. Праздничное настроение, море детских эмоций и восторга, от которого обязательно зарядятся и родители!

Детям до 4-х лет вход бесплатно без предоставления отдельного места в сопровождении взрослых (билет нужен только взрослому). Цена билетов от 150 до 550 грн. Их можно купить здесь.

Спектакль рассчитан на детей от 3-х до 10-ти лет, продолжительность 1:00.

Встретимся на «Фиксы ШОУ» 21 августа в 11:00.

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