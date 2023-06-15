Галерея ArtOdessa в Горсаду представляет выставку акварели

Персональную выставку акварели одесской художницы Светланы Егоровой Sessanta аnni («Шестьдесят лет») представляет до конца июня галерея ArtOdessa в Городском саду.

Это юбилейный проект, состоящий из серий акварелей, выполненных в разные годы. Здесь и портреты, и пейзажи, и натюрморты.

Художник и педагог Светлана Егорова создает утончённый и вдохновенный мир, в котором присутствуют поэтические пейзажи, нежные цветы и характерные портреты. Виртуозное владение техникой акварели очаровывает и наполняет искренними чувствами зрителя.

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