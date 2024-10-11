В Одессе состоится исторический турнир «Рыцари южных берегов»

12 и 13 октября исторический турнир «Рыцари южных берегов» в рамках фестиваля «Октябрьский Weekend» состоится в Ботаническом саду Одессы.

Средневековье вернётся на время соревнований «Щит-меч», «Полутораручной меч», «Баклер-меч» среди мужчин и женщин, а также боёв в групповых номинациях.

Приходите к 11:00, регистрация бойцов начнётся в 10:00. Взнос за участие — 200 гривен.

Вход в сад: 100 гривен

Адрес: Французский бульвар, 48/50.

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