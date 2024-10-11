Папа Римский встретился с Зеленским. Аудиенция длилась 35 минут

В Апостольском дворце Ватикана Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Папой Римским Франциском.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Глава государства поблагодарил Его Святейшество за молитвы ради мира для Украины, духовную близость с украинцами, гуманитарную помощь и участие Ватикана в первом Саммите мира. Владимир Зеленский рассказал о работе над реализацией Формулы мира, в частности, о конференции по возвращению пленных и депортированных украинцев, которая состоится 30-31 октября в Канаде на уровне министров. Он пригласил представителя Ватикана принять участие в этом мероприятии.

Президент отметил, что в российском плену находятся раненые, тяжелобольные, женщины и дети.

«Россия продолжает принудительное переселение наших украинских детей – из одних оккупированных районов в другие. А также продолжает депортировать наших украинских детей в Россию. И очень тяжело потом вообще искать этих детей», – отметил Глава государства.

Отдельно Владимир Зеленский сделал упор на пленных журналистах и рассказал, что накануне стало известно о гибели в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной. Он попросил понтифика содействовать возвращению домой украинских журналистов, общественных деятелей, руководителей общин с оккупированной территории, всех захваченных в плен.

На встрече договорились, что Украина передаст список пленных журналистов.

Президент привёз в подарок Папе Римскому картину «Бучанская резня: История Марички», чтобы ещё раз привлечь внимание к зверствам, которые совершали россияне в Украине. Папа Римский подарил Зеленскому бронзовую скульптуру «Мир — это хрупкий цветок».

Также Зеленский в Ватикане провёл встречу с Государственным секретарём Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по отношениям между государствами и международными организациями архиепископом Полом Галлагером.

Стороны обсудили реализацию Формулы мира, в частности, пункт возвращения депортированных детей и освобождения гражданских заложников и военнопленных. Отдельное внимание было уделено подготовке конференции на основе этого пункта в Канаде.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года Папа Римский Франциск заявил, что в войне, которую против Украины начала страна-агрессор РФ, проигрывающая сторона должна найти в себе мужество вести переговоры.

Фото: официальный сайт Президента Украины

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