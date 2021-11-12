Зеленский просит премьера Грузии пустить к Саакашвили украинских врачей

Президент Владимир Зеленский выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к бывшему президенту Грузии, главе исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаилу Саакашвили украинских врачей.

Об этом Зеленский заявил во время телефонного разговора с Премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили, говорится в сообщении Офиса Президента.

Президент поднял вопрос обеспечения прав Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права.

Зеленский особо подчеркнул недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения.

Глава государства также акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.

«Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан», — сказал Зеленский.

Что ответил Зеленскому грузинский премьер, не сообщается.

По данным издания «Грузия оnline», третий президент Грузии голодает уже 43 дня. 12 ноября европарламентарий Анна Фотыга прибыла в Грузию для посещения Саакашвили в медицинском центре 18-го Глданского пенитенциарного учреждения.

Как сообщала Одесса News, 1 октября Саакашвили задержали в Грузии, где против него возбуждён ряд уголовных дел. На следующий день стало известно, что Саакашвили объявил голодовку, назвав себя политзаключённым.

8 ноября Саакашвили перевели в больницу тюрьмы №18 в Глданском районе Тбилиси из тюрьмы в Рустави.

В переданном адвокатам письме политик сообщил, что во время перевода его «тащили по земле, таскали за волосы и несколько раз ударили по шее».

МИД Украины призвал перевести Саакашвили в гражданское медучреждение.

10 ноября в Тбилисском городском суде прошло заседание по одному из дел Саакашвили, в ходе которого его адвокаты заявили отвод судьям. Следующее заседание запланировано на 29 ноября.

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