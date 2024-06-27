Украина и Евросоюз подписали соглашение о безопасности

27 июня в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский подписал с представителями Европейского союза Совместные обязательства безопасности между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Документ также подписали Президент Европейского совета Шарль Мишель и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что эти договорённости впервые закрепляют многосторонние долгосрочные обязательства всех 27 государств – членов ЕС оказывать Украине широкую поддержку во всех ключевых областях: военную, финансовую, гуманитарную и политическую помощь на протяжении десяти лет.

В то же время, в документе зафиксированы долгосрочные обязательства по поддержке нашей страны до момента вступления в ЕС, а также готовность Европейского Союза и государств-членов поддерживать Украину на пути к членству. Подтверждается готовность всех государств-членов усиливать санкции ЕС против РФ, бороться с попытками обойти их, а также сотрудничать в противодействии гибридным и киберугрозам и обеспечении свободного судоходства в Чёрном и Азовском морях.

Речь идёт, в частности, об открытии Офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве и сотрудничестве между нашим государством и Евросоюзом в области оборонных индустрий. Совместные обязательства по обеспечению безопасности с ЕС дополняют и ужесточают уже действующие двусторонние соглашения по безопасности, заключённые с государствами-членами, а также закрепляют обязательства по поддержке нашей страны для тех государств-членов, которые ещё не присоединились к Совместной декларации о поддержке Украины.

Впервые в документе, подписанном ЕС с третьей страной, предусмотрен соответствующий консультационный механизм при возможной предстоящей агрессии (в течение 24 часов).

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила двусторонние договоры безопасности: с Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией,США и Японией.

Фото: ОПУ

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