Одесская мэрия передала военным новую партию заказанного ими оборудования

По запросу командования сил Территориальной обороны Одесская мэрия закупила 15 прицепов для перевозки ранее предоставленных контейнеров, а также других грузов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Также военным переданы 4 палатки со всем необходимым для полевых условий оборудованием, в частности, укомплектованные генераторами и системой отопления.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года одесские бригады территориальной обороны получили четыре полноприводных грузовика высокой ёмкости.

Фото: «Одесса. Официально»

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