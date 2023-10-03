В бою за Украину погиб житель Одесской области Максим Штилик, светлая ему память

От рук российских оккупантов 9 августа во время выполнения боевого задания в районе села Пески Сумской области погиб 33-летний Максим Штилик, житель села Павловка Болградского района Одесской области.

Об этом сообщили в Павловском сельском совете.

14 августа живым коридором славы жители Павловки провели Максима в последний его путь.

Одесса News сообщала о гибели 5 августа 2023 года после получения ранений, несовместимых с жизнью, на территории временного места сосредоточения подразделения жителя села Выпасное Мологовской территориальной громады Одесской области 26-летнего матроса Александра Мельниченко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Павловский сельсовет/Facebook

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