Родные пленных и пропавших без вести военных из Одесщины требуют разъяснений

Специалисты Южного регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными провели выездную встречу с жителями Березовского района Одесской области, родственники которых пропали без вести или попали в плен.

Об этом сообщает в Telegram Координационный штаб.

Отмечается, что встреча состоялась при участии представителей Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, командовании 122-й отдельной бригады территориальной обороны, входящей в состав Сил ТрО ВСУ и районной военной администрации.

Родственники попавших в плен или пропавших без вести выяснили, что предпринимает Координационный штаб относительно освобождения защитников из плена, уточнили механизмы коммуникации членов семей защитников с воинскими частями, перечень необходимых документов для обеспечения социальных прав членов семей военнослужащих, а также процессуальные права потерпевших по уголовным производствам по факту пропажи без вести защитников.

Жители Березанского района уточнили имеющуюся в Координационном штабе информацию о пропавших родственниках, а также порядок предоставления социальной, юридической и психологической помощи семьям военных.

Одесса News информировала об аналогичной встрече в апреле 2024 года с родственниками пленных или без вести пропавших воинов, проживающими в Татарбунарской, Ренийской, Килийской и Измаильской общинах Одесской области.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram

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