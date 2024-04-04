Родные пленных и пропавших без вести военных из Одесщины требуют разъяснений

Специалисты Южного регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными встретились с родственниками пленных и пропавших без вести военнослужащих, призванных из Одесской области.

Об этом сообщает в Telegram Координационный штаб.

Отмечается, что встреча состоялась при содействии Татарбунарского горсовета и Южного межрегионального центра по оказанию бесплатной юридической помощи. К ней присоединились представитель Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах и родные защитников, проживающих в Татарбунарской, Ренийской, Килийской и Измаильской общинах Одесской области.

Во время встречи семьи защитников получили ответы на вопросы по деятельности органов власти, чтобы обеспечить права пленных воинов и привлечь международные органы и правительства других государств в переговорный процесс, о получении информации об условиях содержания пленных, механизмов освобождения защитников из российской неволи, организации реабилитационных мероприятий.

Также родные воинов интересовались механизмами их коммуникации с воинскими частями и следователями Национальной полиции, порядком обменов телами, проведения опознания личных вещей и лиц погибших, а также соответствующих экспертиз.

Участники встречи хотели знать, как получить информацию о пропавшем без вести или пленённом родственнике, как получить соответствующую юридическую консультацию или справку.

Также родственником был объяснён порядок получения социальных гарантий для членов семей пропавших без вести и пленных военнослужащих.

Координационный штаб напомнил, что «если близкий вам человек попал в плен или пропал без вести, обращайтесь за помощью в Южный региональный центр Координационного штаба по обращению с военнопленными, расположенный в Николаеве, ул. Никольская, 37. Телефон горячей линии (0 800) 200-202 (линия работает в рабочие дни с 10.00 до 16.00).

Одесса News информировала, что 18 марта 2024 года в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными состоялась встреча с представителями общественной организации «О тех, о ком молчат», объединяющая родных пленных защитников острова Змеиный.

Также Одесса News сообщала, что 29 марта 2024 года в Украину вернули тела 121 павшего защитника.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram

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