Родные пленённых защитников Змеиного встретились в Координационном штабе

18 марта в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными состоялась встреча с представителями общественной организации «О тех, о ком молчат», объединяющая родных пленных защитников острова Змеиный.

Об этом в Telegram сообщает Коордштаб.

Отмечается, что во время встречи на вопросы собравшихся ответили представители Коордштаба и Государственной пограничной службы Украины.

«Родственники пленных обратили внимание на то, что длительный срок пребывания в плену крайне негативно влияет на здоровье бойцов. В этой связи они выразили надежду на эффективную реализацию правительственного Постановления «Об утверждении Порядка проведения восстановительных (постизоляционных, реинтеграционных) мероприятий, мер по адаптации, поддержке (сопровождению) лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооружённой агрессии против Украины, после их увольнения», — говорится в сообщении.

Также родные живо интересовались вопросами будущих обменов пленными и проблемами, возникающими при согласовании запросов на обмен с противоположной стороной.

Представитель Штаба обратил внимание на соблюдение информационной гигиены, ведь страна-агрессор пытается постоянно использовать информационное пространство как мощный рычаг психологического давления для дестабилизации ситуации внутри Украины.

Одесса News информировала, что 15 марта 2024 года с помощью Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и Международного комитета Красного Креста в Украину возвращены в рамках очередной репатриационной меры тела 100 погибших украинских военных.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram

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