Одесский ледокол «Ноосфера» отправился из порта в Чили к станции «Академик Вернадский»

Украинское научно-исследовательское судно «Ноосфера» (порт приписки Одесса) продолжает третий антарктический сезон. 15 марта ледокол отправился из порта Пунта-Аренас (Чили) на станцию «Академик Вернадский».

Об этом сообщает Национальный антарктический центр (НАНЦ) в Facebook.

Наш флагман имеет две важные миссии: доставить на станцию 29-ю Украинскую антарктическую экспедицию и обеспечить проведение сезонных исследований в Южном океане.

Отмечается, что 14 участников и участниц новой экспедиции должны сменить коллег из 28-й УАЭ, которые отработали в Антарктике уже почти год.

«Вместе с новой командой на «Вернадский» едет немало грузов для ее зимовки, в частности, еда, вещи, горючее и т.д. В общей сложности 50 тонн грузов и 140 куб. м горючего», — говорится в сообщении.

Научные исследования в Южном океане и на станции «Академик Вернадский» будут проводиться, в частности, и в рамках международных проектов. Один из них касается изучения возможного распространения силиконов в Антарктике. Учёные будут отбирать пробы фитопланктона, криля, донных осадков, необходимые для дальнейших исследований.

Капитаном этого рейса «Ноосферы» является Павел Панасюк. Именно он в своё время вёл судно в его первый антарктический сезон .

Cчастливого плавания, «Ноосфера»!

Одесса News информировала, что в составе новой антарктической экспедиции есть одессит — Артём Матвеев, сотрудник филиала государственного учреждения Госгидрография «Одесский район Госгидрографии». Для Артёма уже будет вторая зимовка. Он будет работать на станции метеорологом.

Фото: НАНЦ/Facebook

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