В Украине насчитывается 4,5 млн внутренних переселенцев

В Украине насчитывается 4,5 млн внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) из-за российской агрессии.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев во время встречи со специалистом посольства США по экономическим вопросам Сарой Лонгбрейк, информирует сайт Минфина.

«На сегодняшний день у нас примерно 4,5 млн внутренних переселенцев, из которых в прошлом году получали финансовую помощь более половины. С марта этого года мы усилили критерии этой помощи, и фактически все люди трудоспособного возраста должны быть официально зарегистрированы в Государственном центре занятости, трудоустроенными и работать на экономику страны», – цитирует ведомство Ермоличева.

Согласно данным Министерства социальной политики, в Украине официально зарегистрировано 4,9 млн внутренне перемещенных лиц.

«3,6 млн – лица, которые переместились (или повторно переместились) после начала полномасштабной войны. Из них 2,5 млн – которые переместились и не могут вернуться в свои дома (поскольку жильё либо разрушено, либо находится в зоне активных боевых действий), или на временно оккупированной территории», – сообщает министерство.

По международным оценкам, количество внутренних переселенцев превышает в Украине 7 млн граждан, писало в 2023 году Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Одесса News информировала, что с 1 августа 2023 года вступило в силу постановление №709 Кабмина Украины о вопросах поддержки внутренне перемещённых лицах (ВПЛ), которое меняет порядок выплат на проживание для ВПЛ.

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