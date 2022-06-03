С начала войны на территорию стран-членов Евросоюза выехали 5,3 миллиона украинцев

С начала полномасштабной войны в Украине на территорию стран-членов Евросоюза выехали 5,3 миллиона украинцев.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Европейское агентство по охране внешних границ стран-членов ЕС (Frontex).

«5,3 миллиона граждан Украины выехали в ЕС с начала войны в феврале. Общее количество перемещённых лиц, въехавших в ЕС, включая не граждан Украины, составило 7 миллионов человек», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в течение последних недель больше людей возвращаются в Украину, чем выезжают из неё. В частности, в период между 25-31 мая из ЕС выехали около 260 тыс. украинцев. В общей сложности, 2,3 миллиона украинских граждан вернулись на Родину с начала войны.

Отмечается, что по данным Международной организации по миграции, на 23 мая количество внутренне перемещённых лиц в Украине сократилось — впервые с начала конфликта. Общее количество перемещённых лиц сейчас составляет 7,1 млн, что на 11 процентов меньше, чем по состоянию на 3 мая.

Frontex отмечает, что больше всех украинцев по-прежнему принимают Польша и Румыния – 147 тыс. и 32800 граждан Украины соответственно въехали в эти страны в период 25-31 мая.

Приграничное движение на внешних границах ЕС, по оценке Frontex, остаётся стабильным, без существенных осложнений. Ежедневно в Украину въезжают в среднем по 144 грузовика с гуманитарной помощью.

Сообщается, что Frontex предоставляет помощь граничащим с Украиной странам в принятии беженцев. В частности, на восточных границах ЕС привлечены дополнительно 477 офицеров Европейского пограничного агентства, включая 340 непосредственно в странах-соседях Украины.

Кстати. Страны-члены ЕС активировали так называемую Директиву временной защиты, которая даёт украинским беженцам право на легальное пребывание на территории ЕС, а также доступ к базовым социальным услугам, включая здравоохранение, образование, право на трудоустройство.

Одесса News публиковала материал с разъяснениями о разнице между статусами «беженец» и «временная защита», и кто именно их может получить.

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