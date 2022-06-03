В Одесском горсовете разоблачили группу взяточников

Взятки за непроведение демонтажа рекламных объектов брали чиновники Одесского горсовета, разоблачённые сотрудниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

По данным правоохранителей, в свой коррупционный механизм должностные лица городского совета вовлекли посредников в сфере предоставления рекламных услуг. Через них вели «переговоры» и получали ежемесячное вознаграждение за непринятие мер по демонтажу объектов наружной рекламы.

В ходе следствия оперативники задокументировали несколько фактов получения должностными лицами через посредника неправомерной выгоды одного предпринимателя.

«Вчера, 2 июня, оперативники, следователи отдела полиции №3 Одесского райуправления полиции №1 совместно с сотрудниками Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы задержали посредника при получении очередного транша — 3200 гривен. Во время обысков по местам проживания фигурантов изъяли 535 000 гривен и почти 39 000 долларов США с соответствующими записями о распределении средств, печати разных предприятий», — говорится в сообщении полиции.

Также у одного из фигурантов городского совета нашли действительный паспорт гражданина России. Он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении по ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

После проведения необходимых процессуальных мероприятий правовая квалификация будет предоставлена ​​организаторам коррупционной сделки.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года в Одессе правоохранители разоблачили военнослужащего из территориальной обороны в незаконном использовании гуманитарной помощи.

Фото: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины