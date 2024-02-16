«Хочешь уволиться с военной службы — плати $3 тысячи: в Одессе разоблачён взяточник

В Одессе разоблачён руководитель одесского охранного агентства за вымогательство 3000 долларов США у военнослужащего ВСУ за «решение вопроса» об увольнении с военной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, прокуроры которой сообщили взяточнику о подозрении в вымогательстве.

По данным следствия, за эти эти деньги подозреваемый обещал повлиять на должностных лиц ВЛК и МСЭК Одесской области, чтобы те признали военнослужащего непригодным к службе и предоставили статус лица с инвалидностью второй группы.

Правоохранители задержали мужчину при получении им неправомерных средств.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливается полный круг участников, причастных к схеме такого незаконного заработка.

Одесса News информировала о разоблачении врача одного из медицинских учреждений Одессы, которая за 1800 долларов США обещала мужчине с хроническими заболеваниями направить его на прохождение спецкомиссии для подтверждения инвалидности и получения положительного решения.

Фото: Одесская облпрокуратура

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