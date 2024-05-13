Работница одесского суда обещала за $1000 повлиять на решение судьи

Консультант одного из районных судов Одесской области обещала повлиять на решение судьи при рассмотрении дела об ответственности водителя за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры. Коррупционерке уже сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

По данным следствия, подозреваемая уверяла, что имеет влияние на судью и может помочь избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Отмечается, что сотрудницу суда задержали при получении взятки.

«По ходатайству прокурора подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года, благодаря вмешательству прокуроров Приморской окружной прокуратуры города Одессы, расторгнут договор о закупке работ за бюджетные средства на сумму почти 51,8 млн. грн., который был заключён с нарушением процедуры закупки.

Фото: Одесская облпрокуратура

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