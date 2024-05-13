MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. 34 пожарных воскресным днём тушили пламя в квартире 3-хэтажного дома в Одессе

34 пожарных воскресным днём тушили пламя в квартире 3-хэтажного дома в Одессе

436449300_856995953133888_7941885075456843411_n-Cropped.jpg

В воскресенье, 12 мая, в 14:01 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в доме на Военном спуске в Приморском районе Одессы.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

На тушение пожара выехали 10 спецмашин с 34 спасателями.

«На месте спасателями было установлено возгорание квартиры в 3-х этажном жилом доме. Менее чем через час пожар удалось локализовать. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти рядом расположенные квартиры. Площадь пожара – 30 м. кв.», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что, «к счастью, никто не пострадал. Причина пожара и ущерб – устанавливаются».

Одесса News информировала о пожаре 9 мая 2024 года в жилом доме по улице Малой Арнаутской в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy 

Просмотров: 165

Смотрите также...

scroll to top