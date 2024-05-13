Экспорт из портов Большой Одессы за 9 месяцев достиг 45 миллионов тонн

С начала работы украинским морским коридором прошло почти 1600 судов с 45 млн т грузов.

Об этом сообщило в Facebook Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

«За почти 9 месяцев функционирования Украинского коридора почти 1600 судов экспортировали из портов Большой Одессы 45 млн тонн грузов. В основном, это продукция украинских аграриев для мировых продовольственных рынков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 30 млн. т украинской агропродукции получили 38 стран мира.

«В настоящее время на подходе к портам находятся ещё 108 судов, которые будут загружены более 3 млн т продукции для экспорта», — говорится в сообщении министерства.

Как сообщала Одесса News, турецкий пролив Босфор 7 мая был перекрыт для судов из-за севшего на мель грузового судна ALEXIS, следовавшего из порта Южный в Египет.

Фото: Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры/Facebook

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