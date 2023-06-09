В Одесской области в море плавают дома из затопленной Херсонщины

Вблизи города Южный в Одесской области можно увидеть плавающие в море дома и большое количество обломков и мусора из затопленной Херсонщины.

Видео загрязнённого моря с плавающим домом обнародовал в Facebook глава организации «Зелёный лист», эколог Владислав Балинский, используя ненормативную лексику от увиденного.

«Море замусорено до горизонта. Посмотрите, плывёт дом. А там, вдали, ещё один», — комментирует Балинский.

Эколог отмечает, что в море также визуально наблюдается большое количество обломков деревьев, целые острова растительности, бытового мусора и грязи.

«Вся эта грязь движется вместе с поверхностным вдоль берега течением в сторону Одессы и дальше Румынии, Болгарии и Турции. Необходимо проведение срочных информационных и противоэпидемических мероприятий на уровне органов местной и государственной власти Украины, а также на уровне исполнительных органов Евросоюза», — призывает Балинский.

Как сообщала Одесса News, из Днепра в Чёрное море к побережью Одесской области выносит мины из российских заграждений, смытые в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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