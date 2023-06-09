В Одесском парке им. Шевченко пройдут музыкальные встречи

КП «Парки Одессы» вводит традицию проводить музыкальные встречи в выходные дни для поддержания морального духа наших защитников и граждан города.

10 июня в 10:00 концерт, организованный продюсерским центром Сандры Лисовской «Звёздные дети».

10 июня в 15:00 выступят артисты Одесской филармонии имени Давида Ойстраха, композитор, баянист, автор и исполнитель своих песен Владимир Войцеховский, бронзовые призёры Украины по европейским танцам Александр и Наталья Бевзюк.

11 июня в 16:00 выступят известные творческие коллективы г. Одессы.

Место проведения мероприятий: Центральный парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко, концертная площадка «Ракушка».

Мероприятия пройдут в рамках акции «С песней к Победе!» при поддержке Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod