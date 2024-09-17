В Одессе проходят Дни еврейской культуры

По 22 сентября в Одессе проходит фестиваль «Дни еврейской культуры».

Мероприятие посвящено богатому еврейскому наследию города, известному своими талантливыми писателями, художниками, музыкантами и учёными.

Во время фестиваля участники могут наслаждаться театральными творческими вечерами, литературными чтениями, дискуссиями, представлениями и концертами, подготовленными еврейским сообществом города.

Каждый житель и гость Одессы имеет возможность приобщиться к празднованию и углубить своё понимание еврейской культуры.

Программа фестиваля здесь.

Участие в мероприятиях только по регистрации.

Телефон для справок: 800 33 16 45.

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