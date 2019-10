12 октября Одессу накроет волна Тарантиномании

12 октября в Одессе планируется музыкальное шоу TARANTINOMANIA, основанное на самых популярных саундтреках к фильмам культового американского кинорежиссёра, продюсера и сценариста Квентина Тарантино.

Зрителям будут представлены саундтреки к фильмам “Бешеные псы”, “Криминальное чтиво”, “Джанго освобождённый”, “Убить Билла” и, конечно же, к самому ожидаемому фильму этого года, будоражащему своим звёздным составом весь кинематографический мир ещё до выхода на экраны – «Однажды в Голливуде». Впервые знаменитые хиты прозвучат в исполнении легендарного коллектива — Национального Академического Оркестра Народных Инструментов (НАОНИ). Только представьте себе глубину и красоту звучания шедевральной Misirlou, проникновенной Girl Youll Be a Woman Soon, заводной You Never Can Tell на более чем 40 уникальных народных инструментах! Такое шоу прокачает и самого Квентина!

Художественный руководитель и главный дирижер НАОНИ – народный артист Украины, настоящий рок-н-рольщик в душе — Виктор Гуцал.

На концерте вас ждёт абсолютное погружение в уникальную атмосферу киномира, созданного Квентином Тарантино!

TARANTINOMANIA – это шоу, которое покажет, почему именно Тарантино является одним из главных режиссёров современности!

Место проведения: Филармония.

Начало в 19 часов.

Билеты от 250 гривен можно купить здесь.