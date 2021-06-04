Куда пойти в Одессе на выходных 5-6 июня

Первые летние выходные дни в Одессе будут изобиловать культурными ивентами.

Выбор, как всегда, за Вами!

5 июня исполняется 10 лет Службе экстренной мотопомощи Одессы (СЭМПО). День рождения СЭМПО будет отмечаться на площадке HelloMoto (ул. Инглези, 13). Начало праздника в 12.00. Вас ждут: выступления танцевальных коллективов, показательное выступления от клуба Insight Fight Team, шоу программа на ходулях, аквагрим, весёлые конкурсы, рок-концерт с участием групп: Дюковский Сад, Ураган, Пульс, Ракета, Standard Cheating, Come Back. Для Вас будут работать Сказка Востока (шашлык,кальян), BUDUSUSHI, АкВа БеНе, Кофе Машина.

5 июня на стадионе «Черноморец» одесские «моряки» встречаются с командой «Альянс» из Липовой Долины. Приходите к 17.30.

5-6 июня на пляже «Ланжерон» пройдут акции Всеукраинского проекта «Чистые пляжи вместе!». Гостей ждут мастер-классы и фотозона, выступление столичного ди-джея и работа летнего экокинотеатра. Одной из интересных акций проекта «Чистые пляжи вместе!» станет плоггинг — фитнес-тренд, который сочетает бег трусцой и сбор мусора.

5 июня в Летнем театре Городского сада, в 10:00 начнётся программа «Город детской мечты». В ходе праздника состоится награждение призёров конкурса-защиты научно-исследовательских работ участников Малой академии наук Украины, победителей и призёров конкурсов и спортивных соревнований. Участникам мероприятия будет представлена ​​концертно-развлекательная программа с конкурсами и мастер-классами. Также дети получат сладкие подарки. В этот же день в 13:00 в Летнем театре пройдёт финальная игра Школьной Лиги смеха на «Кубок мэра».

До 23 июня в Музее западного и восточного искусств художественная выставка «Нонконформисты». Она поразит вас своим размахом.

5 июня 20 профессиональных бойцов и любителей полноконтактных боёв встретятся на 10 ярких, зрелищных поединках в Одессе. «ZARUBA Fight Night 3.0» — так называется встреча с самыми мощными представителями полноконтактных боёв, среди которых — Нарек Арутюнян, многократный чемпион Украины из Одессы по полноконтактным боям, джиу-джитсу, Дмитрий Продан, чемпион Украины по боевому самбо и панкратиону (Одесса), Ата Атдаев, чемпион Европы и Мира по ММА (Харьков), Андрей Тищенко, чемпион Украины по боевому самбо, ММА и панкратиону (Одесса), Денис Веселов, мастер спорта по фри-файту, чемпион Европы и Украины по ММА, чемпион Европы, чемпион Одесской области по боксу, финалист чемпионата Украины по кикбоксингу и другие. Купивших билеты на это зрелищное спортивное мероприятие ждут дегустации от партнёров, профессиональный ведущий⁣⁣, фото/видеосъёмка, шоу-программа. Приходите к 18:00. на авторынок «У двух столбов» (Тираспольское шоссе, 22).

5 июня в Доме клоунов спектакль «Дон Жуан» в исполнении актёров театра «Маски». Цена билетов от 180 до 350 гривен. Приходите к 19:00.

До 5 июня во Всемирном клубе одесситов (ул. Маразлиевская, 7, угол ул. Базарной, тел.: 7254567) выставка картин Олега Волошинова (1936- 2020 гг.) из частных собраний. Олег Волошинов — выпускник Одесского художественного училища 1955 года, член Союза художников с 1971 года, заслуженный художник Украины c 2013 года. Он был близок одесским нонконформистам, пробовал себя в метафорическом реализме, пришёл к минимализму.

5 июня всех, кто интересуется автомоделированием и танками, ждут в автошколе на Академика Королёва, 3А. Здесь пройдут соревнования спортивно-технического клуба по радиоуправляемым танкам. Кроме стандартной программы, на соревнованиях пройдёт бой танков с инфракрасными пушками (масштаб 1:16), на местности, с имитацией городских зданий, мостов, окопов, рвов, противотанковых ежей и т.д. Приходите к 10:00. Вход свободный.

5 и 6 июня на Одесском морском вокзале пройдёт первый яхт-фестиваль. Гости мероприятия смогут поближе познакомиться с самыми лучшими яхтами Украины, зайти на их борт и пообщаться с экипажами. Также у посетителей будет возможность встретить на яхте рассветы и закаты. Приходите к 10:00.

5 и 6 июня в парке Шевченко пройдёт второй Международный экофестиваль. Он разместится около сцены «Ракушка». Гостей фестиваля ждут мастер-классы на экологическую тематику, презентации эко-инициатив, ярмарка эко-товаров. На сортировочной станции посетители смогут сдать одежду, пластик и даже экологически опасные отходы – батарейки, просроченные таблетки, блистеры от лекарств, использованные шприцы и ртутные термометры. Целлофановые пакеты и пищевую плёнку можно будет обменять на экосумку. Из собранных кульков на фестивале создадут инсталляцию «пакет с пакетами». Приходите к 11:00.

5 и 6 июня в парке Победы Праздник детства и мороженого. Гостям праздника обещают много интерактивных конкурсов с призами, концерт юных талантов, модные показы, тематические фотозоны и много мороженого. Маленьких детей будут развлекать аниматоры, клоуны и ростовые куклы, а те, что постарше, смогут посетить творческие студии и мастер-классы. Так, желающие смогут пройти мастер-классы по самообороне, посидеть в настоящей пожарной машине, побывать в мини-планетарии и пострелять в лучном тире. А 5 мая на празднике установят рекорд по созданию самой большой сладкой ваты. Фестиваль расположится около фонтана «Русалочка». Праздник открыт с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

6 июня детское мероприятие на зелёной лужайке около стадиона «Черноморец». Детей и родителей ждут на празднике «Вкус лета». В программе — мастер-классы, музей интересной науки под открытым небом, выступления фокусника, фотозона, аквагрим и открытая сцена для юных талантов. Развлекать посетителей будет группа «StarDucks», которая сыграет музыкальные хиты из любимых мультфильмов. Приходите к 15:00. Вход свободный.

До 10 июля в Одесском Доме-Музее имени Н. К. Рериха выставка «Одесса – мой город родной», посвящённая Памяти члена Союза художников Украины, члена Союза маринистов г. Одессы, ветерана труда и ветерана Одесского порта Святослава Скоробогатова. Все 34 произведения Скоробогатова, представленные на настоящей выставке – акварельные виды Одессы и графические автопортреты переданы в дар музею супругой художника – Екатериной Скоробогатовой. Адрес музея: ул. Большая Арнаутская, 47.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская,