«Жала скорпиона» в Одессе точно нет …пока

Южнокорейская компания Kia представила новый автомобиль 2022 Kia Stinger Scorpion («Жало скорпиона»).

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Autoblog.

Отмечается, что внутри базовой модели установлен 3,3-литровый двигатель V6 с турбонаддувом с мощностью 300 лошадиных сил.

Компания ежемесячно будет производить пока 250 экземпляров для американского рынка.

Спортивный седан будет доступен в трех цветах — белом, чёрном и серебристом. Стоимость одной модели начинается от 53 тысяч долларов США.

Ранее Kia Motors представил гибридную версию внедорожника XCeed Plug-In Hybrid, которая уже есть в продаже.

Как отмечается, в автомобиле установлены батарея с мощностью в 8,9 кВт в час и 1,6-литровый двигатель.

XCeed Plug-In Hybrid может проехать 58 километров без подзарядки.

Сам автомобиль может разгоняться до 100 км/ч за 11 секунд.

Цена модели составляет от 18 000 до 20 995 фунтов стерлингов — в зависимости от модификации.

Как сообщала Одесса News, в феврале южнокорейская компания Kia Motors представила новый пассажирский автомобиль 2022 Kia Carnival для американского рынка.

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