Kia представила новый автомобиль, но для американцев

Южнокорейская компания Kia Motors представила новый пассажирский автомобиль 2022 Kia Carnival для американского рынка.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на портал Car and Driver.

В минивэне установлен 3,5-литровый двигатель V6 с мощностью в 290 лошадиных сил и крутящим моментом в 262 Нм. Также автомобиль имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку переключения.

Само транспортное средство рассчитано на перевозку до 8 пассажиров.

В автомобиле установлен сенсорный дисплей в 20,3 сантиметра, однако есть также вариант в 31,2 см.

Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в США во втором квартале этого года. Стоимость одного экземпляра будет выше модели автомобиля 2021 Sedona, стоимость которой 31 575 долларов США.

Ранее компания Kia показала концепт автомобиля Futuron с космическим дизайном. Название новинки сочетает в себе слова future («будущее») и on («включить»), что намекает на будущие электромобили бренда.

Kia Futuron получил автопилот, полный привод и полностью электрическую силовую установку с четырьмя электромоторами, которые питает батарея повышенной ёмкости.

Габариты автомобиля в длину достигают 4850 миллиметров, высота составляет 1550 миллиметров, а колёсная база равна 3000 миллиметрам.

Отмечается, что автопилот автомобиля соответствует четвёртому уровню, подразумевающему полное невмешательство человека в управление автомобилем.

Как сообщала Одесса News, компания Rolls-Royce готовит к выходу на рынок новый роскошный электроавтомобиль.

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