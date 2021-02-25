SkyUp в мае запустит рейсы из Одессы в Запорожье, Харьков и другие города

Украинский лоукостер SkyUp в конце мая планирует запустить ряд внутренних и международных рейсов.

Об этом сообщила в пресс-службе авиакомпании.

«С 29 мая запускаем рейсы Одесса-Запорожье-Одесса по средам и субботам», — прокомментировали у авиаперевозчика.

Стоимость билета (без багажа) из Одессы в Запорожье — от 605 грн, в обратном направлении — от 609 грн.

Также открываются следующие рейсы:

Одесса — Харьков — Одесса: с 27 мая по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Одесса — Харьков: от 605 грн * без багажа. Харьков — Одесса от 605 грн * без багажа.

Одесса — Львов — Одесса: с 28 мая по понедельникам, средам и пятницам. Одесса — Львов от 605 грн * без багажа. Львов — Одесса от 612 грн * без багажа.

Одесса — Ереван — Одесса: с 28 апреля по средам, а с 29 мая ещё и по субботам. Одесса — Ереван от 2340 грн * без багажа. Ереван — Одесса от 2508 грн * без багажа.

Одесса — Тбилиси — Одесса: с 30 апреля в понедельникам и пятницам. Одесса — Тбилиси от 1893 грн * без багажа. Тбилиси — Одесса от 1967 грн * без багажа.

с 26 февраля восстанавливается полётная программа по маршруту Одесса — Стамбул. В марте будут летать дважды в неделю — по понедельникам и пятницам; с апреля — три раза в неделю, а с мая — пять раз в неделю.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года в Международном аэропорту “Одесса” состоялось официальное открытие первого в Украине duty-free магазина от DUFRY, оператора тревел ритейла №1 в мире.

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