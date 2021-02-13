В аэропорту “Одесса” открыт первый в Украине duty-free магазин от DUFRY

В Международном аэропорту “Одесса” состоялось официальное открытие первого в Украине duty-free магазина от DUFRY, оператора тревел ритейла №1 в мире.

Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

Отмечается, что магазин площадью 400 кв.м. расположен на третьем этаже Терминала в зоне вылета международных рейсов. Теперь пассажиров ожидает широкий ассортимент алкогольных напитков, парфюмерии, косметических средств, товаров для детей, сладостей и товаров для путешествий от ведущих мировых и национальных брендов.



«Мы рады открыть центральный магазин duty free в одесском аэропорту, который стал первым магазином DUFRY в Украине. Начало сотрудничества в такой непростой для всех период подчёркивает потенциал Одессы и одесского аэропорта. Мы благодарны нашим партнёрам DUFRY – оператору duty free №1 в мире – за высокое доверие и исключительный профессионализм. Наши пассажиры заслуживают самое лучшее, и теперь для них доступна лучшая продукция от мирового лидера тревел ритейла», — прокомментировал событие Вячеслав Чеглатонев, коммерческий директор ООО “Международный Аэропорт “Одесса”.



Елена Наумкина, директор ООО «Дуфри Украина», отметила, что «это наш первый магазин в Украине и мы очень рады, что это произошло именно в Одессе. Несмотря на сложности, которые возникали на протяжении нашего пути, мы достигли цели и надеемся на то, что наше сотрудничество будет плодотворным и успешным. Мы очень признательны и благодарим руководство аэропорта за содействие и профессионализм при создании магазина Duty Free в этом прекрасном новом аэропорту г.Одессы».

Кстати. DUFRY — оператор duty-free №1 в мире с рыночной долей около 20% в аэропортовом тревел ритейле. В настоящее время DUFRY управляет более чем 2 400 duty-paid и duty-free магазинами в 65 странах на всех шести континентах. Компания DUFRY была создана в Швейцарии в 1865 году.

Как сообщала Одесса News, 3 февраля состоялось официальное открытие центрального заведения общественного питания “Фарш-Pub” от Sezam Team в аэропорту “Одесса”.

Фото: Международный аэропорт «Одесса»

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