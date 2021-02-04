В аэропорту «Одесса» открыли “Фарш-Pub”

3 февраля состоялось официальное открытие центрального заведения общественного питания “Фарш-Pub” от Sezam Team в аэропорту “Одесса”.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

После традиционного разрезания ленточки руководством аэропорта и компании Sezam Team гостей встречал робот-хостесс, а паб угощал путешественников велком-дринком.

Отмечается, что новое заведение находится на третьем этаже терминала в зале вылета международных рейсов. В меню новой точки общепита пассажирам предлагаются авторские бургеры, основные блюда и вкусные снеки, широкий выбор позиций барного меню.



«Мы достаточно тщательно подошли к разработке и утверждению проекта центрального заведения питания аэропорта – паба «Фарш». Для этого мы проанализировали самые успешные форматы пабов в ведущих аэропортах Европы. Наконец, благодаря профессионализму и энтузиазму наших партнёров, мы получили заведение, которое с одной стороны соответствует классическим предпочтениям, а с другой – современным тенденциям ресторанного бизнеса. Мы уверены, что наши пассажиры будут с удовольствием начинать свои путешествия в заведениях питания аэропорта», — прокомментировал событие Вячеслав Чеглатонев, коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Одесса».

«В “Фарш-Pub” мы объединили наш известный формат бургерной, добавив к нему паб. Теперь перед вылетом каждый пассажир может насладиться бургерами, сочными стейками, вкусными снеками и десертами. У нас разнообразный выбор пива и других алкогольных напитков. Фарш-pub — наша третья бургерная в Одессе. Мы стали узнаваемым брендом в городе, с особенным вниманием относимся к концепции наших проектов, качеству продуктов и сервису. Будем рады стать вкусной частью вашего путешествия», — прокомментировал Сергей Андриенко, СЕО Sezam Team.

Кстати. Компания Sezam Team создана в 2012 году. В сеть входят пять коммерческих проектов: два ресторана «Три Барашка» и три бургерных «Фарш», также один социальный проект «Бери и ешь».

Как сообщала Одесса News, в 2020 году в Международном аэропорту «Одесса» открылся новый магазин гаджетов «Цитрус».

Фото: Международный аэропорт «Одесса»