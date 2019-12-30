В аэропорту «Одесса» открыли первый магазин беспошлинной торговли

Одновременно с переносом рейсов большинства авиакомпаний в новый терминал, аэропорт «Одесса» совместно с компанией БФ энд ГБ трэвел ритейл ЛТД (Heinemann) открыл первый магазин беспошлинной торговли в международном зале вылета.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Одесса».

«Мы рады открыть для наших пассажиров современный магазин duty free в Новом терминале. Выражаем благодарность нашим партнёрам БФ энд ГБ тревел ритейл ЛТД (Heinemann) за соответствие самым высоким мировым стандартам в этом бизнесе. Уверен, что пассажиры по достоинству оценят ассортимент и высокое качество представленных товаров. Мы же, в свою очередь, продолжаем работать над развитием комплекса услуг и сервиса для наших пассажиров», — отметил директор по маркетингу и коммерции ООО «Международный аэропорт «Одесса» Вячеслав Чеглатонев.

На открытии присутствовал Саймон Форд, Генеральный директор компании БФ энд ГБ тревел ритейл ЛТД:

«Heinemann Duty Free приветствует пассажиров в нашем магазине в новом терминале аэропорта «Одесса». Как мировая ведущая компания в сфере duty free ритейла мы напрямую работаем с ведущими поставщиками и брендами. В сочетании с пониманием потребностей украинского покупателя это даёт нам возможность предлагать нашим покупателям лучшие и самые желанные международные товары по конкурентной цене. Покупки в duty free являются важной частью опыта пассажиров, поэтому для нас очень важным было открыть магазин перед новогодними праздниками», сказал руководитель компании.

Кстати. Heinemann Duty Free — самая семейная международная компания, лидер европейского рынка в сегменте Travel Retail. На мировом рынке компания существует в четвёртом поколении — с 1879 года.