Одесский аэропорт приостановил обслуживание рейсов

Международный аэропорт «Одесса» приостановил на полдня обслуживание рейсов из-за реконструкции взлётно-посадочной полосы и обустройства рулёжных дорожек.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Из-за проведения работ по строительству аэродромного комплекса аэропорт «Одесса» не будет обслуживать рейсы 13 февраля с 11 час. 30 мин. до 17 час. по местному времени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «для уточнения деталей относительно переноса рейсов рекомендуется обращаться в представительства авиакомпаний».

Также сообщается, что венгерский лоукост перевозчик — авиакомпания Wizz Air приостановила продажу билетов на свои рейсы из Одессы по всем направлениям. Сегодня приобрести билеты нельзя с 28 марта по 7 июня. Рейсы до и после этого срока доступны для покупок.

«В связи с закрытием международного аэропорта Одесса с 26 марта по 5 июня 2020 для ремонтных работ Wizz Air отменяет соответствующие рейсы в/из аэропорта Одессы в течение этого периода. Авиакомпания проинформирует тех пассажиров, бронирование которых изменилось, и предложит им бронирование на альтернативные рейсы, полное возмещение или 120% компенсацию стоимости билетов, которая перечисляется на счёт WIZZ в форме кредита. Хотя закрытие аэропорта вызвано по не зависящим от нас обстоятельствам, Wizz Air просит прощения у всех пассажиров, которые подверглись неудобствам», — такова официальная позиция руководства авиакомпании.

По сообщению аэропорта, азербайджанская лоукост-авиакомпания Buta Airways с середины мая возобновит авиационное сообщение с Баку, прерванное в зимний период. Продажа билетов уже стартовала на сайте авиаперевозчика. Рейсы начнутся с 14 мая и будут осуществляться каждый вторник на самолетах бразильского производства Embraier 190. Стоимость билета в одну сторону — 52 доллара США.

Как сообщала Одесса News, на строительство взлётно-посадочной полосы аэропорта «Одесса» протяжённостью 2 км 800 м и шириной 60 м правительством Украины было направлено 253 миллиона гривен. После завершения строительства аэропорт сможет принимать воздушные суда типа Boeing-757 и 767, а также другие самолёты вместимостью до 300 пассажиров, что будет способствовать увеличению пассажиропотока вдвое.