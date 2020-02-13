14 февраля торговец одесскими котами выпускает новый сингл

В День святого Валентина Феликс Шиндер — певец, торговец котами, общественный подстрекатель и ключевой игрок на поле одесской культуры — выпускает новый сингл «Соня, подарите поцелуйчик».

Авторский трек станет доступен к скачиванию на всех стриминг-платформах 14 февраля.

«Соня, подарите поцелуйчик» — ещё один гимн одесской любви, но уже от нашего современника.

Послушать трек уже можно на Soundcloud и YouTube-канале Феликса Шиндера, где в ближайшее время также пройдёт премьера видео на эту песню.

http://soundcloud.com/felix-shinder/sonya

http://youtu.be/HwIC7NoQKaE

Среди «достойных сынов Молдаванки», умеющих «кроить и оверлочить» персонаж, нарисованный Шиндером – единственный в своём роде: несёт знамя одесского народа так, как его нёс Бабель и Паустовский. И как легко удаётся ему вживаться в роль предшественников, исполняя «7:40» в двадцать первом веке. Как изобретательно веселит он годами капризный одесский народ… Так непринуждённо и талантливо звучит новая песня. Кстати, не последнюю роль в её звучании сыграл Милош Элич – сербский композитор, музыкант и аранжировщик «Океана Эльзы», выступивший саундпродюсером трека.

Напомним, что Феликс, сорвавший в 2015 году джекпот зрительских симпатий на шоу «Голос Країни», за пять лет выступлений дал фору многим исполнителям отечественной поп-индустрии. Со своим кооперативом «Деньги Вперёд» он регулярно даёт концерты по всей Европе, а в прошлом году добрался и до Соединённых Штатов, где дебютировал с аншлагом и получил приглашение к дальнейшему сотрудничеству.