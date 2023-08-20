Песня воскресенья на Одесса News: Монатик, «Мокра» 

Украинский певец Дима Монатик презентовал новую версию своего хита «Мокрая». Он перевёл песню на украинский язык и уже исполнял её на своих концертах. Сейчас же он официально представил трек в сети.

«MONATIK презентует отремонтированную версию своего легендарного хита — «Мокрая». Артист продолжает делиться новыми вариациями и прочтением песен в рамках своего проекта Repaired (ремонт). Песня «Мокрая» в своё время покорила сердца миллионов поклонников и в унисон звучала на концертных площадках», — говорится в описании к обновлённой песне.

Певец сохранил «сюжетную линию» трека. Монатик рассказывает в песне о мокрой девочке, которая танцует и покоряет своей красотой.

Поки є ти на dance полі

В полі зору мого

То є містика долі?

Всі бажають одного!

Поки є ти на dance полі

Не звідси й інша

В голові лиш одне питання

Ну, де була ти раніше?

Давай без лишніх

Далі більше

Ти вся промокла

Побудь тут довше

Ну, трохи довше

Далі ліпше

А ти побачиш сама!

Мокра дівчина танцює

Мокра дівчина сохне

Дощ намочив її повністю

Всю, всю, всю, всю!

Мокра дівчина танцює

Мокра дівчина сохне

Дощ намочив її повністю

Всю, всю, всю, всю!

Ей, ти така красива

Описати все не вистачає слів і сили

Немає, без тебе мене вже ламає

Цього не витримати

Але я тримаюсь

Пісні про любов так набридли

Про постіль, метіль і про зливи

Про гарячі дискотеки до втрати пульсу

Про спокусу і про всякі туси

Про тебе думок не здихаюсь

Означає це, що я тобою дихаю

Можливо, я налаштував зіниці

Та сьогодні оминаю всі спідниці

Лиш тебе сьогодні бачу… ти

Допомогла і я можу допомогти

Я ще нікого не бачив гарніше

Ну, де була ти раніше?

Мокра дівчина танцює

Мокра дівчина сохне

Дощ намочив її повністю

Всю, всю, всю, всю!

Мокра дівчина танцює

Мокра дівчина сохне

Дощ намочив її повністю

Всю, всю, всю, всю!

Поки є ти на dance полі

В полі зору мого

То є містика долі?

Всі бажають одного!

Не пластика — містика

Мокра не танцюй, а літай!

Продовжуй, давай!

Продовжуй, давай!

Не пластика — містика

Мокра не танцюй, а літай!

Продовжуй, давай!

Продовжуй, давай!

Не пластика — містика

Мокра не танцюй, а літай!

Продовжуй, давай!

Продовжуй, давай!

Мокра дівчина танцює

Мокра дівчина сохне

Дощ намочив її повністю

Всю, всю, всю, всю!

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