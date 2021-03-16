«Маленькую Моцартиану» представит одесситам областная филармония

«Маленькая Моцартиана». Под таким названием в Одесской областной филармонии состоится концерт к 265-летию Моцарта.

Произведения композитора будет исполнять камерный оркестр филармонии.

Художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный артист Украины Игорь Шаврук. Участвуют лауреаты международных конкурсов Е.Грищук (сопрано), А.Стебловская (сопрано). Лектор-музыковед Людмила Сергийчук.

Приходите 21 марта в Большой зал филармонии, к 19:00.

Стоимость билетов 100 гривен. Их можно купить здесь

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