На Мариинской в Одессе в мешке нашли тело убитой женщины

16 марта у входа в подвальное помещение учебного заведения на улице Мариинской в Одессе найден мешок с телом неизвестной пока гражданки с признаками насильственной смерти.

О страшной находке в мешке сообщает Нацполиция в Одесской области.

«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Личность погибшей, обстоятельства её смерти и причастных к этому лиц устанавливают. Решается вопрос о правовой квалификации события», — говорится в сообщении.

Указывается о пожилом возрасте убитой.

Как сообщала Одесса News, днями под Одессой, в катакомбах в селе Нерубайское, нашли труп молодого мужчины.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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