Начато расследование по умышленному повреждению «Тузловских лиманов»

По факту повреждения территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» начато досудебное расследование Белгород-Днестровским районным отделом полиции в Одесской области.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Отмечается, что досудебное расследование начато после поступления сообщения от представителя органов местного самоуправления о том, что в районе 24-го километра песчаной пересыпи между лиманом Шаганы и Чёрным морем неизвестные лица незаконно вырыли канаву.

«Сведения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.252 (умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства осуществлён обзор повреждённой территории вместе с представителями государственной экологической инспекции, допрошены свидетели, направлены запросы в адрес ряда организаций.

«Собирается полная информация о том, кто проводит указанные работы, с какой целью и какие в результате убытки причинены среде», — говорится в сообщении.

Одесса News 5 июня информировала, что администрация Национального природного парка «Тузловские лиманы» вновь вынуждена обращаться к властным структурам о защите окружающей среды и беспределе «крышевателей» незаконных земельных работ — местной полиции и экоинспекции.

Фото:Facebook/Иван Русев

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