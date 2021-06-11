Мэр Одессы угостил известного британского скрипача-виртуоза клубничкой

10 июня мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с британским скрипачом-виртуозом Даниэлем Хоупом.

Как информирует официальный сайт города, по приглашению Алексея Ботвинова вот уже пятый год Даниэль Хоуп является участником Международного музыкального фестиваля Odesa Classics.

Даниэль Хоуп выступает вместе с Цюрихским камерным оркестром, который признан на сегодняшний день одним из лучших камерных оркестров Европы.

Отмечается, что 11 июня в Одесской филармонии состоится европейская премьера — прозвучит «Двойной концерт для скрипки и фортепиано с оркестром» известнейшего современного китайского композитора Тан Дуна. Произведение написано по заказу фестиваля Odesa Classics и оркестра Сан-Франциско New Century Orchestra, что является убедительным свидетельством высокого авторитета одесского музыкального форума.

«Я — большой поклонник Одессы. Это важный город для скрипачей и меня лично. Мой учитель — профессор Брон — учился с Давидом Ойстрахом в школе Петра Столярского, поэтому для меня быть здесь означает восстанавливать связь с прошлым. Более того, я считаю себя Амбассадором города, так как во время своих путешествий и концертов всегда рассказываю об Одессе и презентую её», — подчеркнул Даниэль Хоуп.

Городской голова отметил, что Одессу по праву можно считать одним из крупнейших культурных центров Восточной Европы и, несомненно, колыбелью скрипичного искусства. В этом году город отмечает 150-летний юбилей выдающегося профессора скрипки Петра Соломоновича Столярского, ученики которого принесли одесской скрипичной школе мировое признание.

В ходе встречи прошло обсуждение вопросов поддержки культуры и фестиваля Odesa Classics.

Кстати. Даниэль Хоуп родился в г.Дурбан (Южно-Африканская Республика). Переехав в Лондон, он обучался в Highgate School и Королевской академии музыки у Захара Брона. Уже в 10-11 лет он выступал на телевидении Германии и Британии. Музыкант известен своей исключительной креативностью, стремлением к расширению рамок искусства. Выступает как солист, камерный исполнитель и дирижёр. Хоуп — автор успешных концептуальных проектов, сценарист, теле- и радиоведущий, участвует в театральных постановках, увлекается индийской музыкой и джазом. Более 20 лет с огромным успехом гастролирует по всему миру. С 2016 года Даниэль Хоуп — главный дирижёр Цюрихского камерного оркестра.

Как сообщала Одесса News, в рамках фестиваля Odesa Classics.пройдут выступления известных солистов, бесплатные для посещения концерты современной украинской музыки, художественная выставка «Нонконформисты», Всеукраинский конкурс юных пианистов имени Серафимы Могилевской, культурологические конференции и мастер-классы ведущих музыкантов.

Фото: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod