Концертный сезон летнего театра «Морвокзал» в Одессе закроет группа «Аквариум»

31 августа Летний театр «Морвокзал» в Одессе закроет сезон-2019 большим концертом Бориса Гребенщикова и группой «Аквариум».

Закрытие сезона — нежный грусть и лёгкая ностальгия. Но, если сезон был достойным, то и закрытие должно быть грандиозным. И кто, как не легендарные Борис Гребенщиков и «Аквариум» могут сделать закрытие сезона незабываемым.

Философия, прошедшая через поколения. Лирика, проросшая сквозь камни и тернии свободолюбия и протестности рок-н-ролла. Мысль, которая стремится за рамки всего мирского и повседневной суеты. Всё это он — легендарный Борис Гребенщиков. Группа «Аквариум» актуальна и несравненна. Представители чуть ли не последнего поколения рокеров, которые «любовь рифмовали без мата», чья музыка и стихи наполнены глубоким и подлинным смыслом, продолжают играть. А всё потому, что их творчество — это не столько сценическое искусство, а искренняя, честная, вечная музыка и стихи о жизни в стиле рок-н-ролл.

Со времён создания «Аквариума» многое изменилось, кроме популярности БГ и его группы. В течение почти полувека все, кто хоть раз услышал такие хиты, как «Город Золотой», «Платан» и «Трамвай», попадают практически навсегда в многомиллионные ряды поклонников таланта Бориса Гребенщикова.

Творчество Гребенщикова отличает широта жанров, стилей и направлений, так же, как и использование необычных, а порой экзотических инструментов. БГ с лёгкостью отвечает на вопросы цитатами мудрецов, водит дружбу с Далай-ламой, а обвинения в оккультизме парирует заявлением, что Бог вездесущ и посредники между ним и человеком не нужны.

Начало концерта в 20 часов.

Билеты можно купить здесь.